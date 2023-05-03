2023/05/03 | 00:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KeMfdILINfc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي أسباب انخفاض التضخم في العراق خلال الشهرين الماضيين؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هي أسباب انخفاض التضخم في العراق خلال الشهرين الماضيين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).