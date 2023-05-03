وزير الداخلية يؤكد على متابعة جميع المجرمين والمطلوبين للقضاء

2023/05/03 | 00:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، على متابعة جميع المجرمين والمطلوبين للقضاء.وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الوزير الشمري ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر الوزارة بحضور قائد عمليات بغداد ووكلاء وزارة الداخلية، عبر الدائرة التلفزيونية، حيث ضم الاجتماع جميع قادة الشرطة في بغداد والمحافظات”.وأكد الوزير، […]

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