اعتقال رجل ألقى ما يشبه ذخائر إلى داخل حديقة قصر باكينغهام

2023/05/03 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، اعتقال رجل "يشتبه بأنه مسلّح" اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

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