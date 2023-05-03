2023/05/03 | 01:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mcLlEcK5AHg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بصريون يتناولون أدوية لا تعالج أمراضهم.. المغشوش يغزو صيدليات البصرة | تقرير: أثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بصريون يتناولون أدوية لا تعالج أمراضهم.. المغشوش يغزو صيدليات البصرة | تقرير: أثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).