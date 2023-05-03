2023/05/03 | 01:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القتال لا يراعي الهدنة والبعثات الأجنبية تكمل مغادرتها الخرطوم الخرطوم – بيروت -الزمان تواصلت المعارك العنيفة في السودان الثلاثاء بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، فيما يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني «كارثي». وقال مراسلنا في الخرطوم ان البعثات الأجنبية أكملت مغادرة العاصمة السودانية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودانيون يهيمون في صحاري الجوار باحثين عن ظل شجرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودانيون يهيمون في صحاري الجوار باحثين عن ظل شجرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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