2023/05/03 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القتال‭ ‬لا‭ ‬يراعي‭ ‬الهدنة‭ ‬والبعثات‭ ‬الأجنبية‭ ‬تكمل‭ ‬مغادرتها‭ ‬الخرطوم الخرطوم‭ – ‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬ تواصلت‭ ‬المعارك‭ ‬العنيفة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الجنرالين‭ ‬المتصارعين‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬رغم‭ ‬هدنة‭ ‬يتم‭ ‬تمديدها‭ ‬بانتظام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الالتزام‭ ‬بها،‭ ‬فيما‭ ‬يحذر‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬إنساني‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬‭.‬ ‭ ‬وقال‭ ‬مراسلنا‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ان‭ ‬البعثات‭ ‬الأجنبية‭ ‬أكملت‭ ‬مغادرة‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودانيون‭ ‬يهيمون‭ ‬في‭ ‬صحاري‭ ‬الجوار‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬ظل‭ ‬شجرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودانيون‭ ‬يهيمون‭ ‬في‭ ‬صحاري‭ ‬الجوار‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬ظل‭ ‬شجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).