2023/05/03 | 01:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام مرّ العراق في خلال عشرين سنة، بمراحل من الاضطراب الإداري الفظيع في هيكل الدولة، وصل أكثر من مرة بالبلاد الى حافة الدولة الفاشلة فعلياً، لولا المساندة الامريكية في فترة الاحتلال وما بعدها، بالرغم من إنّ حال العراق ما كان ليكون، في الأساس، متدهوراً لو لم يحكمه بول بريمر وجنرالات البنتاغون ومساندوه المحليون من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجواز الدبلوماسي..المُندس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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