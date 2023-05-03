2023/05/03 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام مرّ‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬عشرين‭ ‬سنة،‭ ‬بمراحل‭ ‬من‭ ‬الاضطراب‭ ‬الإداري‭ ‬الفظيع‭ ‬في‭ ‬هيكل‭ ‬الدولة،‭ ‬وصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬بالبلاد‭ ‬الى‭ ‬حافة‭ ‬الدولة‭ ‬الفاشلة‭ ‬فعلياً،‭ ‬لولا‭ ‬المساندة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الاحتلال‭ ‬وما‭ ‬بعدها،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬إنّ‭ ‬حال‭ ‬العراق‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليكون،‭ ‬في‭ ‬الأساس،‭ ‬متدهوراً‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يحكمه‭ ‬بول‭ ‬بريمر‭ ‬وجنرالات‭ ‬البنتاغون‭ ‬ومساندوه‭ ‬المحليون‭ ‬من‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‭ ‬الجواز‭ ‬الدبلوماسي‭..‬المُندس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‭ ‬الجواز‭ ‬الدبلوماسي‭..‬المُندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).