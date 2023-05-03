الإجلاء عبر البحر يضع السعودية في قلب أزمة السودان

2023/05/03 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بورتسودان‭ (‬السودان‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تستخدم‭ ‬البارجة‭ ‬الحربية‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الدرعية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬102‭ ‬متر‭ ‬لمواكبة‭ ‬ناقلات‭ ‬النفط‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وفي‭ ‬التدريبات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬بحرية‭ ‬غربية،‭ ‬لكنّها‭ ‬نفذت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عملية‭ ‬مختلفة‭ ‬تمثلت‭ ‬بإجلاء‭ ‬مدنيين‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬ كانت‭ ‬تلك‭ ‬المهمة‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬إجلاء‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ […]

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