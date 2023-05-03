2023/05/03 | 01:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه شن غارات على قطاع غزة استهدفت مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لـ"حماس".. وهنية يجري اتصالات مع مصر وقطر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لـ"حماس".. وهنية يجري اتصالات مع مصر وقطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).