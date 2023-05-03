2023/05/03 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هذه الحلقة مرور 6 أشهر من عمر الحكومة، وعزم رئيس الوزراء إجراء تعديلات وزارية وتغييرات لكبار المسؤولين الحكوميين، ما موقف الأحزاب والقوى السياسية من تغيير وزراء أو محافظين؟ ما هي العقبات والإشكاليات التي يمكن أن يواجها السوداني؟ هل نجح السوداني في وضع موازنة تعالج المشاكل الاقتصادية للعراقيين؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 أشهر من حكومة السوداني.. التحديات والآفاق المستقبلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 أشهر من حكومة السوداني.. التحديات والآفاق المستقبلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).