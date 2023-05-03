2023/05/03 | 02:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية رئيس كتلة الحزب الديمقراطي...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: حصة الإقليم من الموازنة 12 بالمائة..



و ليس مُلزَما بادارة مشتركة لثرواته ومنافذه مع بغداد أولاً على المسلة.

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