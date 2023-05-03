تعرف على أفضل الأماكن لشراء منزل في بريتش كولومبيا

2023/05/03 | 03:21 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن بريتش كولومبيا ليست معروفة بالعقارات الرخيصة، فإن تصنيفا جديدا أظهر أفضل الأماكن لشراء منزل في المقاطعة.دخلت Zoocasa في شراكة مع MoneySense لإصدار التصنيف، الذي نظر في القيمة والأسعار والنمو وصلاحية الأماكن لشراء منزل في کندا.قال موقع Zoocasa على الإنترنت: “صنفت Zoocasa الأحياء والبلديات من الساحل إلى الساحل باستخدام منهجية […]

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