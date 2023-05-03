اقتحام مسلح للملحقية السعودية في الخرطوم

2023/05/03 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السعودية تعرض مبنى الملحقية الثقافية في السودان الثلاثاء إلى "اقتحام" و"تخريب" من قبل ما وصفتهم بـ"مجموعة مسلحة".

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