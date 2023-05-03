الاتحاد المصري يعلن هوية منافس الأهلي في مباراة كأس السوبر بعد اعتذار الزمالك

2023/05/03 | 03:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، ليلة الأربعاء، عن مشاركة نادي بيراميدز في مباراة كأس السوبر، المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في 5 مايو/ أيار الجاري.

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