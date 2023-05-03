رئيسي: يجب على الأمريكيين أن يغادروا سوريا فورا وإعادة إعمارها سريعا

2023/05/03 | 03:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على “ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها”، مؤكدا أنه “يجب على الأمريكيين أن يغادروها فورا”.وقال إبرهيم رئيسي في مقابلة مع قناة “الميادين”: “الأمريكيون والصهاينة علّقوا آمالا كثيرة على أن سوريا ستنهار وأنهم سيكسرون خط المقاومة الأمامي”، متابعا: “إيران ربما البلد الوحيد الذي دعم النظام في سوريا ووقف في وجه […]

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