السعودية تعلن تعرض مبنى الملحقية الثقافية في السودان

2023/05/03 | 04:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، في بيان، أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان "تعرض للاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطلت أنظمة وخوادم الملحقية".

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