عندما يعدل البشر جيناتهم

2023/05/03 | 05:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعديل الجينات الوراثية يفتح بابا واسعا للأسئلة الأخلاقية: هل نعتبر التقزم مرضا ينبغي منع الجين المسبب له؟ استخدام اليد اليسرى مثلا؟ هل من المقبول تعديل جينات لون البشرة؟ من يحدد ذلك؟

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