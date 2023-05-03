أنباء عن اتفاق بين إسرائيل وفصائل غزة

2023/05/03 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت مراسلة قناة "الحرة" عن مصادر فلسطينية، الثلاثاء، قولها إن إسرائيل وفصائل غزة اتفقوا على وقف لإطلاق النار.

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