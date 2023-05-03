سفارة السعودية بأمريكا لـCNN: المملكة تركز على مستقبل السودان و

2023/05/03 | 06:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المتحدث باسم سفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، فهد ناظر، لشبكة CNN ، أن المملكة تتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة في السودان.

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