أردوغان يعلن اكتشاف حقل نفطي: تركيا بعد الآن ستصبح دولة مصدرة للطاقة

2023/05/03 | 07:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن اكتشاف حقل نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن بلاده "بعد الآن ستصبح دولة مصدرة للطاقة"، على حد تعبيره.

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