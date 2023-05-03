السعودية.. إنقاذ عائلة من موت محقق بعد أن علقوا في سيارة خارجة عن السيطرة

2023/05/03 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرقة أمن طرق في محافظة بيشة، جنوب غربي السعودية، من إيقاف سيارة كانت تسير على سرعة قريبة من 200 كيلومتر في الساعة مما أنقذ حياة عائلة مؤلفة من 6 أشخاص من موت شبه محقق.

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