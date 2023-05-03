مصر.. نقابة الصحفيين المصرية تعد بتغييرات بعد واقعة

2023/05/03 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح نقيب الصحفيين في مصر، خالد البلشي، أنه سوف يتم وضع ضوابط من أجل تغطية الجنازات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ما حدث من بعض المصوريين الصحفيين في جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش.

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