الكويت تكشف تفاصيل ضبط 7 أشخاص يقومون بأعمال منافية للآداب مقابل المال

2023/05/03 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، عن ضبطها لعدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مردود مادي.

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