2023/05/03 | 08:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vf1ucsdrYU0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عاجل | السوداني يقيل 57 مديرا عاما والعدد قد يصل الى 400 | موجز اخبار الصباح 2023/5/3) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #عاجل | السوداني يقيل 57 مديرا عاما والعدد قد يصل الى 400 | موجز اخبار الصباح 2023/5/3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).