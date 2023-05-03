شهود لـCNN: انفجار عنيف قرب القصر الرئاسي بالخرطوم

2023/05/03 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز انفجار عنيف وسط العاصمة السودانية، الخرطوم، بالقرب من القصر الرئاسي، بحسب ما قال شهود عيان لصحفيي شبكة CNN في السودان، الأربعاء، لافتين إلى تصاعد دخان كثيف فوق المنطقة.

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