2023/05/03 | 09:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مصدران فلسطينيان، إنه جرى الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة على وقف لإطلاق النار، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أشعلت وفاة معتقل فلسطيني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل في غزة يدخل حيز التنفيذ المركز الخبري الوطني.

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