اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني يدخل حيز التنفيذ

2023/05/03 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني إلى اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه مصر وقطر والأمم المتحدة.ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر لم تسمها أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وافقوا على وقف إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن وقف إطلاق النار في غزة مشروط بالتزام […]

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