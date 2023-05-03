اليونيسف: القضاء على ظاهرة زواج الأطفال يحتاج 300 سنة بالمعدل الراهن

2023/05/03 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تقرير الأربعاء أن معدلات زواج الأطفال، ولا سيما الفتيات، واصلت التراجع في العقد الأخير في العالم لكن بوتيرة بطيئة للغاية، محذرة من أنّ القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 300 سنة إذا ظلّت الأمور على حالها.

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