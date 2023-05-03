فرص لتساقط الأمطار وارتفاع بالحرارة.. طقس العراق للأيام المقبلة

2023/05/03 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس المتوقعة في البلاد، فيما اشارت الى فرص لتساقط زخات المطر شمالاً وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.





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