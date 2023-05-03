اعتقال 4 متهمين بتنفيذ

2023/05/03 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على اربعة من المتهمين لتنفيذهم "دكة عشائرية" في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بعد ورود إخبار من احد المواطنين من إلقاء القبض على اربعة متهمين بعد تنفيذهم لجريمة "الدكة العشائرية" في منطقة الاعظمية ببغداد".

واضافت أن "المتهمين كانوا يستقلون عجلة نوع تاهو، ضبط بحوزتهم 3 بنادق مختلفة الانواع، 4 مخازن بندقية، 55 إطلاقة".

واشارت الى أنه "تم إحالتهم مع العجلة والمواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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