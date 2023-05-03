سلطة الطيران تعلن إستكمال إستعداداتها لإستقبال وتوديع المسافرين عبر صالة سامراء

2023/05/03 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاربعاء، إستكمال جميع الإستعدادات الفنية واللوجستية داخل صالة سامراء التابعة الى مطار بغداد الدولي تمهيداً لإفتتاحها قريباً لإستقبال وتوديع المسافرين.وقال مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "إستناداً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وإنسجاماً مع خطة تحسين الخدمات المقدمة للسادة المسافرين الكرام وتنفيذ الرحلات في توقيتها المحدد تم تهيئة كافة الجوانب المطلوبة لتسهيل إجراءات السفر للدرجتين الأولى والسياحية".وأضاف أن "فريق شركة Boenig لصناعة الطائرات وخلال زيارته الأخيرة قد إطلع على الخطوات المهمة التي تحققها إدارة الخطوط الجوية ومنها الإنتقال الى صالة سامراء مما دفعها الى الإهتمام بتوقيتات تسليم الطائرات المتعاقد عليها بين الجانبين حيث من المؤمل تسليم الخطوط أول طائرة من طراز B787 Dreamliner نهاية الشهر الجاري".

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