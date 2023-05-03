الحلبوسي مهنئاً بعيدها العالمي: ندعم حرية الصحافة

2023/05/03 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، دعمه لحرية الصحافة واستقلاليتها.

وقال الحلبوسي، عبر “تويتر”: “في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نقدِّر عالياً الصحفيين في بلادنا والذين يعملون بإخلاص لتوفير المعلومات والأخبار الموثوقة، ونستذكر التضحيات التي قدَّموها لأجل الحقيقة”.

وأضاف: “ندعم حرية الصحافة واستقلاليتها؛ لأنها حق أساسي ومهم في إرساء أسس الديمقراطية”.

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