2023/05/03 | 10:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nwgHCo6q5TA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار السوداني: تغيير الدرجات الخاصة ضمن برنامج مرسوم ووفق آليات اساسها الكفاءة والنزاهة والمهنية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشار السوداني: تغيير الدرجات الخاصة ضمن برنامج مرسوم ووفق آليات اساسها الكفاءة والنزاهة والمهنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).