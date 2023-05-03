تدلى زميله منها لشدة الاصطدام.. سائق متهور يصدم حافلة مدرسية ويفر من المكان

2023/05/03 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عدة أشخاص في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسون الأمريكية يوم الاثنين، بعد صدم سائق متهور في سيارة مسروقة حافلة مدرسة متوقفة لتحميل الأطفال على متنها وقد قام بالفرار من مكان الحادث!

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