الرئيس الإيراني يصل دمشق في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاماً

2023/05/03 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

وصل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، الى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما.

وقالت وسائل اعلام إيرانية تابعتها (بغداد اليوم) إن " الرئيس الإيراني سيتوجه مباشرة بعد وصوله إلى مطار دمشق إلى القصر الرئاسي لإجراء مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد".

وأشارت الى أن " الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني يضم كلا من حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية ، ومهرداد بذرباش وزير الطرق وبناء المدن، ومحمد رضا آشتياني وزير الدفاع ، جواد أوجي وزير النفط، عيسى زارع بور وزير الاتصالات ، ورئيس مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين إسماعيلي ، والممثل عن مجلس الشورى الإسلامي عباس كلرو، ومعاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية محمد جمشيدي".

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