​صحف أجنبية: لا عدالة لمليون عراقي من ضحايا الغزو الأميركي على العراق

2023/05/03 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

وصفت صحيفة بيلغراد نيوز الصربية في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، الجهود الدولية لمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على غزو أوكرانيا بـ "الاثبات على تناقض داخل المجتمع الدولي"، فيما اشارت الى أن جرائم الولايات المتحدة في العراق السبب في ذلك.



وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، إن "الحرب غير القانونية التي شنتها إدارة واشنطن ضد العراق وتركت مليون عراقي كضحية، ما تزال حتى اليوم خارج حسابات محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي عن الغزو الاوكراني".

واضافت أن "المحكمة الدولية استخدمت سابقا عذرا لتفادي وضع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش على لائحة المطلوبين تضمن اعلان ان الولايات المتحدة ليست جزءا من محكمة الجرائم الدولية ولا تخضع لقانونها"، مؤكدة أن "ذات الامر ينطبق على روسيا فهي ليست عضوا في محكمة الجرائم الدولية، وعلى الرغم من ذلك أصدرت امر القبض بحق بوتن، وتجاهلت بوش".

وأكدت الصحيفة أن "الأدلة التي تدين الولايات المتحدة، ظهرت بوضوح الى العلن في ابريل من العام 2010 بعد ان كشفت ويكليكس عن مجموعة من الوثائق التي اثبتت بالأرقام والتواريخ ارتكاب القوات الامريكية لــ "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" بحق الشعب العراقي، وعلى الرغم من ذلك، لم يتم محاسبتها حتى الان على تلك الأفعال".

وشددت على أن "وقت محاسبة الإدارة الامريكية قد تأخر كثيرا"، مشددةً على "ضرورة ان يحاسب بوش وادارته بالإضافة الى إدارة بول بريمر عن الجرائم التي ارتكبوها في العراق"، بحسب وصفها.

يشار الى أن وسائل الاعلام الأجنبية بدأت منذ الشهر الماضي نشر مضامين تنتقد الأمم المتحدة والجهات الدولية لتغاضيها عن محاسبة المسؤولين عن غزو العراق فيما تسارعت الى ادانة روسيا والسعي لمحاسبة رئيسها عما قالت انه "ذات الفعل" وبحسب ما بينت (بغداد اليوم)، في تقارير سابقة.

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