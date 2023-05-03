السودان.. انفجار عنيف في الخرطوم ودخان بمحيط القصر الجمهوري

2023/05/03 | 10:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد شهود عيان بوقوع انفجار عنيف هز وسط العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، مع تصاعد لأعمدة الدخان في محيط القصر الجمهوري، حسبما ذكر مراسل راديو "سوا".

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