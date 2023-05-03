الاستخبارات تغلق 4 محال لبيع الأسلحة دون موافقات في بغداد

2023/05/03 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء،

القاء القبض على خمسة متهمين وغلق اربعة

محال لبيع الاسلحة من دون موافقات في

بغداد.





و ذكرت الوكالة في بيان صحفي إنه:

"استنادا لتوجيهات وزير الداخلية

بمتابعة ظاهر

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