الدنمارك تعلن موعد سحب جنودها من العراق

2023/05/03 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير الدفاع الدنماركي، ترويلس

لوند بولسن ،اليوم الثلاثاء، موعد سحب

قوات بلاده من الأراضي العراقية.

و قال الوزير الدنماركي في تقرير ، إن

"الدنمارك تعتزم تقليص وجودها العسكري

في العراق بدءا من مط

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