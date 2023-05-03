أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

2023/05/03 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجَّلت أسعار بيع الدولار 142,900 دينار

لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء

الدولار 143,250 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت

سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام

الدينار العراقي،

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