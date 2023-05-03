2023/05/03 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - امنأعلنت مديرية الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، الاطاحة بـ2 من تجار ومروجي المخدرات في العاصمة بغداد والقبض على متهم بالخطف في محافظة النجف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ2 من تجار المخدرات واعتقال متهم بالخطف في محافظتين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بـ2 من تجار المخدرات واعتقال متهم بالخطف في محافظتين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).