الرئيس الإيراني يصل مطار دمشق الدولي في أول زيارة من نوعها لسوريا منذ 13 عاما

2023/05/03 | 10:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني إلى قصر الشعب بعد المطار حيث ستجرى مراسم استقبال رسمية.

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