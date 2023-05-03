2023/05/03 | 10:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس مركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم الايرانية،...

ظهرت المقالة وفد إيراني إلى بغداد لحل مشاكل الطلاب العراقيين في إيران أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد إيراني إلى بغداد لحل مشاكل الطلاب العراقيين في إيران) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد إيراني إلى بغداد لحل مشاكل الطلاب العراقيين في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).