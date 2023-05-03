2023/05/03 | 10:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التخطيط لاجتماع نواب وزراء...

ظهرت المقالة إسطنبول تحتضن اجتماع نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا الجمعة أولاً على المسلة.

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