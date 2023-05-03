منتخبنا الشبابي يواجه جبل طارق في آخر مبارياته التجريبية بإسبانيا

2023/05/03 | 10:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه منتخبنا الشبابي لكرة القدم، نظيره جبل طارق في آخر مبارياته التجريبية بمعسكره التدريبي بإسبانيا.

وسيتواجه المنتخبان على ملعب المستايا في فالنسيا عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة لليوث الرافدين بعد مواجهة الدومنيكان (3-2) والبرازيل (1-1) وريال بيتيس (3-1).

ومن المؤمل أن يعود منتخبنا الشبابي إلى العراق يوم غد الخميس.

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