بلاسخارت: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العراقيين بالدفاع عن حرية التعبير

2023/05/03 | 10:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العراقيين بالدفاع عن حرية التعبير.

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