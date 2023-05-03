بطولة فرنسا: لنس يشدد الخناق على سان جرمان ومرسيليا

2023/05/03 | 11:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP مهاجم لنس الدولي البلجيكي لويس أوبيندا يحتفل بهدف الفوز في مرمى تولوز (1-صفر) في الدوري الفرنسي في الثاني من ايار/مايو 2023.باريس (أ ف ب) – شدد لنس الخناق على باريس سان جرمان المتصدر ومرسيليا الثاني بفوزه الثمين على مضيفه تولوز 1-صفر الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.ويدين […]

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