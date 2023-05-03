2023/05/03 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد ئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، التزامه بحماية الحريات الصحفية.وكتب السوداني في تغريدة على منصة ‘تويتر’ تلقاها / المركز الخبري الوطني/: “تحية لجميع الصحفيين والإعلاميين، الذين يخدمون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يؤكد إلتزامه بحماية الحريات الصحفية المركز الخبري الوطني.

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