القاضي زيدان مهنئاً بيوم حرية الصحافة: سند القضاء في رصد المخالفات القانونية

2023/05/03 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنئ رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، بيوم حرية التعبير العاملين في مجال الصحافة، مؤكدا على أنها سند القضاء في رصد المخالفات القانونية ومحاسبة مرتكبيها.وذكر إعلام المجلس في بيان […]

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