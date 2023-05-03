موقف جديد من التربية بشأن الدور الثالث

2023/05/03 | 11:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة التربية اليوم الاربعاء، على عدم وجود دور ثالث للصفوف المنتهية وتحسين معدل للعام الحالي.

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