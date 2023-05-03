2023/05/03 | 11:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 395_WmHHSTw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موازنة العراق الثلاثية.. الأنظار تترقب الإقرار في #العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موازنة العراق الثلاثية.. الأنظار تترقب الإقرار في #العاشرة مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).